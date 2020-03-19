بالصور.. أمين منطقة جازان: نطبق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

شدَّد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمنشآت الغذائية، ومتابعتها أولًا بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية والاحترازات الوقائية.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية- اليوم الخميس- على عددٍ من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام بمدينة جيزان؛ حيث قام أمين منطقة جازان بجولة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها الوزارة وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتقديم غذاء آمن؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبدأت الجولة بمجمع أسواق الدانوب بمدينة جيزان، كما شملت الجولة سوق الخضار والفواكه، وسوق الأسماك، ومكتبة جرير بمدينة جيزان؛ للتأكد من الالتزام بأعمال تعقيم الأسطح المعدنية والعربات، ووجود آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات اليدوية عند مداخل الأسواق، وعدم السماح نهائيًا بالازدحام داخلها.

وأشار ابن سعيدان، إلى أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وبتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، تعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

Advertisements

أمين جازان يُشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع

مجلس جامعة جازان يشيد بإجراءات القيادة الاحترازية من كورونا

بالصور.. نائب أمير جازان يتفقد مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة

إمارة جازان تحذّر من «رسائل مشبوهة» عن مؤشرات انتشار كورونا