الملك سلمان: حريصون على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن العالم يعيش مرحلة صعبة لكننا نُدرك أنها ستمر، مُشيرًا إلى استمرار المملكة في اتخاذ إجراءاتها الوقائية لمواجهة جائحة «كورونا» والحد من انتشارها.
وخلال كلمة وجهها الملك سلمان، اليوم الخميس، قال: حريصون بشدة على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.
وأشار الملك سلمان إلى أن هذه الأزمة ستتحول لتاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
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