بالفيديو.. الزعاق يوضح هطول «مطر السماك».. خلال هذه الأيام

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن المطر الهاطل خلال هذه الأيام يسمى بـ«مطر السماك».

وعبر فيديو بثه على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، قال الزعاق: خلال هذه الأيام، يُسمى المطر الهاطل بمطر الصيف، الذي يُسمى عند أهالينا رحمهم الله بالبادية بمطر السماك.

وأضاف الزعاق: يقول أهالينا: يا الله بصيفية نرعى بها حولية، ولا وسمية نرعى بها شتوية. في إشارة إلى مواتية الظروف لعملية الرعي، ومغادرة الأجواء الشتوية الباردة.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا الجمعة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران)، كما تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف.

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وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيفة إلى متوسط الموج.

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