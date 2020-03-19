بعد توجيه النيابة العامة.. الإطاحة بالمتباهيين بشرب محلول مادة منظفة عالية التركيز

أطاحت الأجهزة الأمنية بالقصيم والرياض، بالمواطنين اللذين تباهيا وتظاهرا بشرب محلول مادة منظفة عالية التركيز.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه بمنطقة القصيم، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول مادةٍ منظفةٍ عالية التركيز بداخل إحدى الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
ويأتي ذلك، بعدما وجَّهت النيابة العامة بالقبض عل شخصين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تقي من كورونا.
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