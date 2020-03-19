طقس الجمعة.. 6 مناطق بالمملكة تشهد هطول أمطار رعدية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الجمعة، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد، في بيان لها: يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران)، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ومترين ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ومتر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غداً الجمعة:

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