بعد مقطع شرب المعقم.. غضب عارم ضد مشاهير «سناب شات»

تسبب مقطع فيديو، تم تداوله عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يُظهر قيام شابين بالقيام بفعل غير مسؤول في إطار حالة القلق، التي تنتاب الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، في موجة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل؛ لما تضمنه محتوى الفيديو من مخاطر على الأطفال.

ونشر أحد مشاهير تطبيق «سناب شات»، مقطع فيديو وهما يقومان بتناول وشرب أحد سوائل التعقيم غير الصالحة للاستخدام الآدمي؛ بدعوى الحماية من كورونا، مضيفًا أن «مذاقه جيد»، مما تسبب في توجيه موجة انتقادات لاذعة له وكل من يقوم بأفعال مماثلة غير مسؤولة.

غضب وانتقادات ومطالبات بالمحاسبة

ووجه مستخدمو مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل المجتمعي المختلفة، انتقادات لاذعة لما أقدم عليه صاحب المقطع من تصرف وصف بـ«غير المسؤول» و«المريض عقليًا»، مشيرين إلى أن أصحاب هذه المقاطع لجأوا لمثل هذه التصرفات؛ لزيادة متابعيهم دون وعيهم لمدى خطورة هذه التصرفات على الأطفال، وذلك كون معظم متابعيهم من المراهقين والصغار؛ ما يرفع من خطورة تقليدهم.

وطالب المستخدمون بضرورة محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بأفعال؛ قد تشكل خطرًا أو تهديدًا على أمن وصحة متابعيهم، كما طالبوا بضرورة قيامهم بحذف هذه الفيديوهات، وتقديم اعتذار لكل متابعيهم.

وخلال ساعات، كانت آلاف التغريدات قد شاركها المستخدمون عبر وسم «هاشتاج» #المشاهير_الحثاله الذي شهد موجة هجوم من التغريدات الغاضبة من التصرفات، التي يمكن أن يقلدها الصغار؛ حيث انتقد إياد الحمود التصرف مغردًا: «شي مقيت… شف كم طفل ما بين 7 و12 سنة راح يقلدونه.. وممكن حتى عمر 15 سنة يقلدونه، شي يقهر، الجهات الصحية انبح حلقها توعية وهذا قاعد يهدم وممكن يتسبب بموت الكثير… أتمنى الجهات المختصة تتخذ الإجراء اللازم»، بينما قال خالد البلوي: «يحب إجباره على الاعتذار وتوضيح ما فعله من لعبه بتبديله للديتول بشاهي وبعدين سجنه بمده لا تقل عن أربع سنوات حكم مبرم غير قابل للاستئناف وحرمانه من السوشيال ميديا خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن».

النيابة العامة تتدخل

وكانت النيابة العامة وجَّهت، اليوم، بالقبض على الشخصين اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تقي من كورونا.

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وأكدت أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها؛ فقد صدر بشأنهما توجيه إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وأهابت النيابة العامة بالجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني فيما يتم نشره، وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك، مشددة على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.

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