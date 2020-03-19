الملك سلمان: نخص بالشكر العاملين في المجال الصحي الذين يبذلون نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشكر للعاملين في المجال الصحي الذين يبذلون نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

وخلال الكلمة التي وجهها الملك سلمان، للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، قال: «إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها».

وتابع خادم الحرمين: «لذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية».

وأكد الملك سلمان أن القطاعات الحكومية كافة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.