الملك سلمان: العالم يعيش مرحلة صعبة لكننا ندرك أنها ستمضي رغم قسوتها

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تمامًا أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا )، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .
وخلال الكلمة التي وجهها الملك سلمان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، أكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب .
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