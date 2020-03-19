السعودية اليوم / السودان: 21 حالة اشتباه بفيروس كورونا منها 14 بولاية الخرطوم



الخرطوم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أى حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا بخلاف الحالة الوحيدة التى توفيت لرجل خمسيني، موضحة أن هناك 21 حالة اشتباه، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي.

وذكر بيان صادر من اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالسودان اليوم أن جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل بالخرطوم بلغ حتى يوم أمس الأربعاء 14 حالة اشتباه، فيما خرج 29 شخصاً من المركز.

وذكرت اللجنة أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه، إلى جانب 3 حالات اشتباه بالعزل المنزلي.

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22:37ت م

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