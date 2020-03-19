السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان



جيزان 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفاء، والداير بني مالك، وهروب، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:44ت م

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