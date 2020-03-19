أمانة تبوك تخصص 7 ملايين متر مربع لمشاريع الإسكان

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتخصيص ما يزيد عن 7 ملايين متر مربع لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة.

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وأوضح المهندس ” الشفق ” أن هذا التخصيص ينقسم إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، ويأتي الجزء الأول منها بمساحة ( ١٠٦٥١٠٧م ) والجزء الثاني بمساحة ( ١٣٩٤٤٣٦م ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث ( ٧٧١٢٧٨٦م ) والجزء الرابع ( ١٧٦٧٧٠٠م ) والجزء الخامس ( ١٩٣٢٩٨٥م ) ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه سبعة ملايين وأربعمائة وواحدًا وسبعين ألفًا وخمسمائة وستة أمتار مربعة.

وأشار إلى أن الأمانة حريصة جدًا على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك لدعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشاريع الإسكان مما يساعد فئات المستفيدين من سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية، كما أشار إلى أن 30% من هذه الأراضي التي خصصت لوزارة الأسكان ستعود للأمانة بعد الانتهاء من جميع مراحلها التطويرية، ليتم الاستفادة منها لصالح المنح الخاصة والتعويضات، مثمنًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في بناء المشاريع الإسكانية في كافة المدن ويسرع من جهود الدولة حفظها الله في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وتابع المهندس ” الشفق” أن ذلك سيعزز جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريع الإسكان المقرر بناؤها في النمو الإيجابي للقطاع الإسكاني والعقاري مما يساهم في توازن مستويات العرض والطلب على الوحدات السكنية ويحفز القطاعات الاقتصادية ويشجع المستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.

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