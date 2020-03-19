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شكرا لقرائتكم 30 إجراءً احترازيًا للوقاية من كورونا.. الكرت عندك لكن الحكم بيدك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
30 إجراءً احترازيًا للوقاية من كورونا.. الكرت عندك لكن الحكم بيدك
من أجل صحتك وصحة أهلك وأحبابك ووطنك
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناقش برنامج تكويشة، في مقطع فيديو عبر “تويتر”، الإجراءات التي اتخذتها المملكة للوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال مقدم البرنامج “إن المملكة اتخذت أكثر من 30 إجراءً احترازيًا للوقاية من كورونا، منها إيقاف الفعاليات، تعليق الدراسة، منح التجمعات بشكل عام”.
وتابع: “كل هذا من أجل صحتك، وصحة أهلك، وصحة أحبابك، ومن أجل وطنك، “الكرت عندك.. لكن الحكم بيدك”.
وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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