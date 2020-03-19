300 ألف ريال مساعدة مالية لأسر السجناء مستفيدي “تراحم”

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم”، بصرف مساعدات مالية مقطوعة لأسر السجناء بالمنطقة بمبلغ يزيد على 300 ألف ريال في إطار البرامج التي تقدمها لجنة رعاية السجناء بالمنطقة.

وقامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأُسرهم بمنطقة عسير “تراحم” ، بتقديم المساعدات المالية لأُسر السجناء المسجلين في اللجنة والبالغ عددهم ٣٨٧ أسرة ممن انطبقت عليهم الشروط بإجمالي مبلغ ٣١٤٠٠٠ ألف ريال.

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