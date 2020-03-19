ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقًا لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم الخميس.

Advertisements

ويعد إقليم السند الأكثر تضررًا بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و 23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتان في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.

وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر