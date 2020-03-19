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إيقاف النسخة الورقية موقتا ابتداء من الأحد المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تماشيا مع قرار وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوما، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا الجديد» ومنع تفشيه، فقد تقرر إيقاف النسخة الورقية موقتا ابتداء من يوم الأحد المقبل 22 مارس 2020م، في حين سيتواصل إصدار الصحيفة الكترونيا عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. قراءنا الكرام:



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