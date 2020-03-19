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أمطار وبرد على نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماجد آل هتيلة - نجران

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة عصر أمس مصحوبة بالبرد على منطقة نجران ومحافظات حبونا، يدمة، بدر الجنوب، خباش، كما شملت أحياء: الفيصلية، البلد، الشرفة، رجلاء، الحضن. وحذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على منطقة نجران ومحافظاتها تستمر أياما عدة.

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كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط زخات من البرد يتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة نجران ومحافظاتها.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق القحطاني، إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء، خاصة عند تدني مدى الرؤية.

وأضاف أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.