محمد بن مسعود - الدمام - شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا. وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة قوميز الهلال 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:50 PM Advertisements "قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل "قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل شدد مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية والبقاء في منازلهم ، للحد من انتشار فيروس كورونا. وظهر "قوميز" في مقطع فيديو من خلال حسابه على "تويتر" وهو يحتسي القهوة العربية التي يعشقها منذ قدومه للسعودية، مغردًا :"دعونا نشرب القهوة وننظف المنزل ونقتل الفيروس". الكلمات المفتاحية ، "قوميز" يطالب باتباع تعليمات وزارة الصحة واحتساء القهوة العربية في المنزل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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