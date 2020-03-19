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أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90 حالة مؤكدة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، في 17 محافظة جزائرية من أصل 48.
وقال فورار في تصريح للتلفزيون الجزائري: إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة من بين 90 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
من جهة أخرى أعلنت السلطات الجزائرية عن وضع نحو 1500 مسافر قادمين على متن باخرتين من فرنسا وإسبانيا في الحجر الصحي مباشرة بعد الوصول؛ تنفيذًا لقرار رئاسي بإجلائهم.
وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد: إنه سيتم التكفل بالجزائريين العائدين من فرنسا عبر ميناءَيْ مدينتي وهران والجزائر العاصمة.فيروس كورونا الجديد الجزائر
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:19 PM
وضع نحو 1500 مسافر قادمين على متن باخرتين من فرنسا وإسبانيا بالحجر الصحي
أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90 حالة مؤكدة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، في 17 محافظة جزائرية من أصل 48.
وقال فورار في تصريح للتلفزيون الجزائري: إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة من بين 90 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
من جهة أخرى أعلنت السلطات الجزائرية عن وضع نحو 1500 مسافر قادمين على متن باخرتين من فرنسا وإسبانيا في الحجر الصحي مباشرة بعد الوصول؛ تنفيذًا لقرار رئاسي بإجلائهم.
وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد: إنه سيتم التكفل بالجزائريين العائدين من فرنسا عبر ميناءَيْ مدينتي وهران والجزائر العاصمة.
، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 90 حالة مؤكدة منها 9 وفيات في الجزائر ،
المصدر : الخليج 365
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