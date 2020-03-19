شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لكلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيلقي كلمة بعد قليل.

ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، وإعلان المملكة إغلاق كافة المساجد عدا الحرمين الشريفين، بجانب منع الرحلات الجوية إلى عدد من دول العالم. Advertisements بث مباشر #عاجل_السعودية | كلمة مرتقبة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. بعد قليل. https://t.co/xOo9oBc51b— قناة السعودية ???????? (@saudiatv) بث مباشر #عاجل_السعودية | كلمة مرتقبة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. بعد قليل. https://t.co/xOo9oBc51b — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 19, 2020

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