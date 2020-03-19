السعودية | شرطة الرياض : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:55 مساءً, 19 مارس 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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