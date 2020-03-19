جريمة جديدة.. لماذا اعتدى الأمن التركي على فتيات سودانيات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرَّض سودانيون للضرب والاعتداء من قبل قوات الأمن التركية داخل مطار إسطنبول.
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وطلبت الخطوط التركية من الركاب السودانيين النزول من الطائرة، وأغلقوا المكيف والأكسجين، وبمجرد نزولهم من الطائرة قامت الشرطة التركية بالاعتداء عليهم رغم تواجد فتيات بينهم، حتى طردهم بالقوة من داخل المطار.
وقررت سلطة الطيران في السودان إغلاق مطار الخرطوم في وقت سابق، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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