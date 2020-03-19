إنترنت مجاني لدعم "التعليم عن بُعد" في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ دولة الإمارات 22 مارس/آذار في تطبيق نظام التعليم عن بُعد في معظم المدارس الحكومية والخاصة، بعد وقف الدراسة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتمنح "إنترنت" مجانيا دعما لهذه السياسة.
انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تسبب في وقف تعليم أكثر من 290 مليون طالب وطالبة على مستوى العالم، لكن الإمارات بادرت بتفعيل سياسة التعليم عن بعد، لضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة.
الإمارات أصبحت مثالا يحتذى به بعد استشرافها المستقبل وبناء طاقم تعليمي قادر على مواجهة التحديات، من خلال توفير كل السبل والوسائل التقنية التي تعزز البنية التحتية، وتخلق فرصا للتعلم عن بُعد في المدارس باستخدام التكنولوجيا والحلول التعليمية الذكية.
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