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شكرا لقرائتكم فيديو .. الملك سلمان لـ الشعب: تعودتم مني على الصراحة.. مرحلة صعبة وستمضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو .. الملك سلمان لـ الشعب: تعودتم مني على الصراحة.. مرحلة صعبة وستمضي
بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب
متابعات الخليج 365 - الرياض
طمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشعب رغم صعوبة هذه المرحلة، بأننا سنتجاوزها بالإيمان والتوكل على الله.
وقال الملك سلمان في كلمته للشعب : “لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله”.
وأضاف الملك سلمان: “أقول لكم أيضًا، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة”.
وتابع الملك سلمان في كلمته: “لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله، وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير.. حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
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