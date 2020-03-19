كلمة الملك سلمان للشعب .. الأولوية صحة الإنسان وكرامته

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، للشعب في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها المملكة والعالم بأسره، لتحمل في طياتها مصارحة للشعب بأن الواقع صعب والمستقبل على مستوى العالم قد يكون أصعب، لكن سنمضي ونقطع هذه المرحلة بالإيمان بالله تعالى ثم بعزيمة متابعات الخليج 365 والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ما يعكس عمق الإيمان، والثقة الكبيرة في أصالة الشعب السعودي.

وجاءت كلمة الملك سلمان، لتجسد العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، وترفع من معنويات الجميع في المرحلة المقبلة.

وضوح وصدق الكلمة

وعكست هذه الكلمة ما عُرف عن الملك من وضوح وصدق وحكمة، وكلمته في هذا التوقيت الحاسم والحساس، تعكس الاهتمام البالغ بهذه الأزمة وبمواطني البلاد والمقيمين.

وتجسد كلمة الملك سلمان للشعب أيضًا ثنائية التعاطي مع الناس والثقة التي هي العقد الاجتماعي الذي يجمع بين القيادة والمواطن، وكلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب التي ازدادت قوة وتلاحمًا في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ورسمت كلمة خادم الحرمين الشريفين عرفانًا بعطاء وإخلاص وتفاني العاملين في الصفوف الأمامية من الممارسين الصحيين، بما يعكس تقدير خادم الحرمين الشريفين لهم ومبادرته إلى تكريمهم باهتمام وأبوة حانية.

توازن بين مستوى الخطورة ومدى التفاؤل

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وشكلت كلمة الملك سلمان في الوقت الحاسم موازنة بين مستوى الخطورة ومدى التفاؤل، وهي مستمدة من الإيمان بالقدرات ومستوى الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للتعامل مع كورونا، وتبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وجاءت كلمة خادم الحرمين لتؤكد أن المملكة جزء من هذا العالم، وأنها ليست بمنأى ولا تعمل بشكل منفرد، لذلك بادرت ودعمت المنظمات الدولية المعنية وساعدت الدول التي تعاني من الجائحة، وهذا يعبر عن شعور إنساني بليغ ورسالة واضحة للعالم.

الأولوية صحة الإنسان وكرامته

أكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين أن الأولوية لدى خادم الحرمين الشريفين هي صحة الإنسان وكرامته، والدولة لا تألو جهدًا في الحفاظ عليها، وقد كاشفت الجميع بأنها لا تهمها التكاليف والآثار المادية بقدر حرصها على حفظ النفس البشرية أولًا، وهو ما ظهر في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة.

وعكست كلمة خادم الحرمين حرصه، حفظه الله على تقدير ما أظهره متابعات الخليج 365 والمقيم من وقفة وامتثال للإجراءات والتزام بها يعكس حرصه وقربه وتعاطفه وتقديره للجميع، وقيادة المملكة دائمًا ما تعول على المواطنين في مواجهة أي أزمات تمر بها البلاد، لإيمانها بدورهم المحوري والمسؤول والداعم لكل الإجراءات والتدابير الحكومية مهما بلغت حدتها أو صعوبتها.

لا تساهل أو تراخٍ في توفير الغذاء والدواء

وطمأنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الجميع بأنه لا يوجد أي تساهل أو تراخ في مسألة توفير الغذاء والدواء، ومما يدل على ذلك عدم ظهور أي مظاهر تزاحم أو تدافع في الأسواق، حيث وجهت القيادة بتوفير احتياجات الناس والحرص عليها، حيث مارست الجهات التنفيذية دورها الرقابي لتأكيد ذلك، والحرص على وفرة الاحتياجات الضرورية والمتطلبات الأساسية في متناول المواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل في إمدادات الغذاء والدواء والاحتياجات المعيشية أو مساس بأسعارها.

وجسدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، التأكيد على الصلابة والقوة وما لها من دلالة كبيرة، والتأكيد على الإيمان بالله والتوكل عليه والأخذ بالأسباب، والثقة في متابعات الخليج 365 والمقيم، كلها عناصر ثابتة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ الذي ستتجاوزه المملكة مثلما تجاوزت الكثير، في ظل قيادتنا الحكيمة والتفاف الجميع حولها، ومواصلة العمل الجاد والتكاتف والروح الإيجابية، حتى نتجاوز هذه المرحلة.

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