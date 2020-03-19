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2020-03-19 غدًا.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية والاقتصاد والتخطيط لاستعراض مستجدات وتحديات أزمة فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - واس يعقد غداً مؤتمر صحفي لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان. ويتحدث الوزراء في مؤتمر الغد حول تحديات أزمة فايروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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