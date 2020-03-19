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التخصصات الصحية تصدر إرشاداتها الوقائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية توجيهات وإرشادات للمتدربين ومديري البرامج والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية في المراكز التدريبية، للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولدعم الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس. دعت الهيئة جميع من له علاقة بالعملية التدريبية إلى الإطلاع على التوصيات من خلال الرابط الالكتروني http://bit.ly/2Qtv3oZ، والأخذ بمحتوياتها والعمل بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للسلامة والصحة للمجتمع والمرضى والمتدربين وجميع منسوبي المراكز التدريبية، والسعي دوما لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي وفق المنهج المعتمد قدر المستطاع.



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