ندوة تناقش منصات التدريب الالكتروني في مواجهة أزمة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
دشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أمس الندوة الالكترونية «منصات التدريب الالكتروني في مواجهة أزمة كورونا.. التقنية في خدمة العملية التدريبية».
وأكد أن التدابير التي اتخذتها الدولة تأتي انطلاقا من حرص ولاة الأمر على سلامة المواطنين والمقيمين، وأن تعطيل جميع المنشآت التدريبية يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والمنسوبين، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن المؤسسة تتميز ببنية تحتية تقنية مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأزمات، وتسعى في هذا الإطار لتسخير جميع تقنياتها ومواردها البشرية لتسيير العملية التدريبية.
وبين أن التدريب عن بعد هو توجه عالمي معمول به منذ فترة بغض النظر عن الأزمات، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق أكبر المكاسب منه وفق المعايير المحددة لنجاحه.
ودعا الفهيد المدربين والمدربات لإثراء المحتوى التدريبي عبر وسائل التواصل التقنية كافة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المحتوى يعد مهما للغاية في الظرف الراهن.
وهدفت الندوة التي نظمتها إدارة التغيير بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الالكتروني والإدارة العامة للبحوث والدراسات بالمؤسسة إلى تسليط الضوء على طرق تحقيق أهداف المنهج التدريبي في ظل التحديات القائمة والمتمثلة في وقف التدريب التقليدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
أبرز محاور الندوة:
- سبل تحقيق أهداف المنهج التدريبي في ظل التحديات الحالية
- جهود المؤسسة في الحفاظ على بيئة العمل بوضع صحي وآمن
- آليات تفعيل منصات التدرب عن بعد
- أهم التحديات التقنية التي تواجه المنصات التدريبية
- تقديم شروح تفصيلية من فريق التدرب الالكتروني عن كيفية استخدام المنصات
- أبرز الوسائل للتعامل مع التحديات التي تواجه المستخدمين
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