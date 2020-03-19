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«المظالم» ينشر دليلا لكيفية استخدام منصة معين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض نشر ديوان المظالم دليلا إرشاديا لكيفية استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة عبر منصة معين الالكترونية، تزامنا مع القرارات الصادرة بشأن أخذ الاحتياطات الوقائية، وتعليق الحضور لمقرات العمل، وتفعيلا للوسائل الالكترونية لخدمة المستفيدين، والتي تحتوي على عدد من الخدمات القضائية التي يمكن الاستفادة منها وإجراؤها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة محاكم ديوان المظالم. ويقدم الدليل شرحا لخطوات إتمام الإجراءات القضائية المختلفة بشكل الكتروني، حيث تم إعداده وفقا للمعطيات التقنية التي تتضمنها منصة معين الالكترونية، وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Pages/FAQs.aspx.



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