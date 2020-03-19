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تمديد تأشيرات الزيارة الكترونيا عبر «أبشر ومقيم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أتاحت المديرية العامة للجوازات بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني من خلال المنصات الالكترونية «أبشر، مقيم»، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى وإن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ180 يوما.

وأشارت الجوازات إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الالكترونية سابقا، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة، وأن إتاحة الخدمة الكترونيا جاءت تسهيلا للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات من خلال تعزيز التعاملات الالكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الالكترونية عن بعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، ويمكن تلقي الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الالكتروني الرسمي ( 992gdp.gov.sa ) أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي: AljawazatKSA.

شروط تنفيذ الخدمة: