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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب كاليفورنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كلم تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 31ر40 درجة شمالا و 40ر124 درجة غربا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.



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