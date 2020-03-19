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اختفاء سائحتين هولنديتين في جبال الهيمالايا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو

اختفت سائحتان هولنديتان وحمال نيبالي من منطقة جبال نيبال منذ 16 مارس، بعد يوم من حظر الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا للرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفقا لجمعية وكالات الرحلات في نيبال.

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وقال خوم بهادور سوبيدي، رئيس الجمعية، «إن السائحتين اللتين حددت هويتهما باسمي مادلين فان دير بيرك وأولجا سبرونكن، كانتا متجهتين على طريق أنابورنا الدائري إلى منتجع جومسوم، قادمتين من جاكات في منطقة لامجونج عبر ممر تورونج لا».

ويعد ممر تورونج لا أعلى نقطة في طريق أنابورنا الدائري القصير، بارتفاع 5416 مترا فوق مستوى سطح البحر شمال جبل أنابورنا في وسط نيبال.

وقال سوبيدي إن السائحتين شوهدتا مع دليلهما الحمال، على الرغم من أنهما لم يذكرا وجود الدليل أثناء الحصول على إذن الدخول.