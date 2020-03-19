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الأندية الإنجليزية تنقل التحدي إلى تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

استغلت الأندية الإنجليزية توقف النشاط الكروي في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، بأفكار مبتكرة، وحاولت الحسابات الرسمية للأندية ابتكار حلول جديدة للإبقاء على متابعيها خلال فترة التوقف.

وجاءت فكرة الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد عبر تويتر، الأكثر طرافة، حيث كان من المفترض أن يستضيف الفريق، صاحب المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، خصمه فولهام، لكن المباراة والبطولة بشكل عام تم تأجيلها حتى الشهر المقبل.

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لكن الحساب الرسمي لليدز ابتكر فكرة طريفة، حينما نشر تشكيل الفريق عبر تويتر، ثم عمل متابعة حية للمباراة التي تمت إقامتها عبر لعبة (فيفا 2020)، في إشارة منه إلى حالة الفراغ الكروي الذي تعيشه الكرة العالمية حاليا. وطرح الحساب الرسمي لنادي بيرنلي عبر تويتر، فكرة أخرى على باقي حسابات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعنوان «سلسلة الأهداف»، بحيث يقوم كل ناد بنشر هدف لا ينسى سجله في شباك فريق ما، ثم يقوم الفريق مستقبل الهدف بنشر هدف له في شباك الفريق الأول وهكذا.

ولاقت الفكرة ردود فعل عديدة من جانب الحسابات الرسمية للأندية الإنجليزية، التي تبارت في إظهار قوتها وسيطرتها على بعضها البعض من خلال ذاكرة الأهداف الجميلة عبر سنوات طويلة.

أما أرسنال فعمل على متابعة حية لمباراة قديمة أمام ليستر سيتي، يرجع تاريخها إلى 11 أغسطس عام 2017، حيث كانت المباراة الافتتاحية لمشوار الفريق في بطولة الدوري موسم 2017 - 2018، وانتهت بفوز الفريق اللندني 4 - 3.

ولاقت الفكرة استحسانا من جماهير أرسنال عبر تويتر، مطالبين المسؤولين عن الحساب الرسمي بتكرار مباريات أخرى لا تنسى للفريق الملقب بالمدفعجية.