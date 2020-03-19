إلغاء الهبوط بالدوري الياباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو
فعلت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم أمس تطبيق قواعد خاصة بصعود فريقين جديدين وعدم هبوط أي فريق في الدرجات المختلفة، وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية. وتمت الموافقة على هذا الأمر خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي الذي عقد في 17 مارس، بشرط أن توافق اللجنة التنفيذية.
وذكرت الرابطة أن الموعد الرسمي لإعادة استكمال الموسم وشكل البطولة التفصيلي وجدول المباريات سيعلن عنهم بمجرد تحديدهم.
ويصعد فريقان من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد فريقان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.
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