80 % نسبة الإنجاز بمنشأة الرائد الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
وقف رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع على الأعمال الإنشائية لمنشأة النادي الجديدة، بعد أن قطع المشروع 80% من الأعمال الإنشائية ولم يتبق سوى زراعة الملاعب ووضع المقاعد في مدرجاته وتركيب الساعة الالكترونية في الملعب الرئيس.
وأبرمت إدارة نادي الرائد عقدا لحفر بئر ارتوازي لري الملاعب الثلاثة المزمع إنشاؤها في منشأته الجديدة التي يتوقع أن يتم الانتهاء من أعمالها بشكل نهائي في رمضان المقبل.
وأبدى فهد المطوع ارتياحه التام لسير الأعمال بمنشأة النادي بعد الدعم والمتابعة المستمرة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي وجه بسرعة إنهاء تسليم المنشأة بعد التأخر كثيرا في تسليمها نتيجة إخلال مقاولين سابقين بالعقود المبرمة.
كما أبدى رئيس الرائد ارتياحه بعد أن كشفت المختبرات عذوبة المياه التي سيتم استخراجها من باطن الأرض لري الملاعب وملء الحوض الأولمبي مستقبلا.
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