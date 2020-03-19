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تمديد الموسم الرياضي بإنجلترا لأجل غير مسمى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أبان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي في بيان مشترك، أن مباريات كرة القدم في إنجلترا ستؤجل على الأقل حتى 30 أبريل المقبل، بسبب وباء فيروس كورونا.

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وذكر البيان «يظل تقدم فيروس كورنا غير واضح، ويمكننا إعادة التأكيد للجميع أن صحة ورفاهية اللاعبين والأجهزة الفنية والمشجعين هي أهم أولوياتنا».

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على أن الموسم يجب أن ينتهي قبل الأول من يونيو، ولكن تمت الموافقة على أن موسم 2019 / 2020 سيمدد لأجل غير مسمى.

وأصبح أمام الدوريات الأوروبية المختلفة المزيد من الوقت لإنهاء الموسم، وذلك بعد القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي بتأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 لمدة 12 شهرا لتقام في 2021.