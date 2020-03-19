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تعليق النشاط الرياضي في الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي أعلنت الهيئة العامة للرياضة في الإمارات أمس تعليق النشاط الرياضي في الألعاب الرياضية كافة بسبب انتشار فيروس كورونا. ويشمل قرار التعليق كل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية، وذلك ابتداء من أمس الموافق 19 مارس وحتى إشعار آخر . وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة أنه تم اتخاذ هذه الخطوة «انطلاقا من الحرص على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وانسجاما مع الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها كل الجهات بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد».



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