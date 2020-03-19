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إصابة عضوين بالكونجرس ورئيس الشيوخ البرازيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن عضوان بالكونجرس الأمريكي عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وقال ماريو دياز بالارت إنه أصيب بالفيروس، وأصبح بذلك أول عضو بالكونجرس يصاب به.

وبعد إعلان بالارت أعلن عضو الكونجرس ماك أدامز عن إصابته أيضا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح آدامز في تغريدة له على موقع تويتر إصابته بالفيروس، وأنه عزل نفسه في حجر صحي منذ ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا لكنها ساءت وتحولت إلى حمى، لافتا النظر إلى أنه يعمل من المنزل ويعقد اجتماعاته عبر الهاتف.

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من ناحية أخرى أعلن في البرازيل عن إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألكولومبري بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك أحدث سياسي في البلاد يصاب بالفيروس.

وقال ألكولومبري (42 عاما) إنه أصيب بالفيروس بعد أن سبق وأجرى اختبارا للكشف عن الإصابة وثبت أنه سلبي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي سياق متصل وافق مجلس النواب البرازيلي على مشروع قانون يعترف بحالة الكارثة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، تمهيدا لطرحه على مجلس الشيوخ للتصويت، ويسمح مشروع القانون للسلطة التنفيذية بإنفاق مبالغ إضافية عما تم إقراره في ميزانية 2020.