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تركيا تخفض رواتب مرتزقة سوريا في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أنه علم أن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى إرسالهم للقتال في ليبيا. وأشار إلى أن هذا جرى «بعدما فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو ستة آلاف مقاتل»، ولا يتسنى التأكد من هذه المعلومات من مصادر أخرى. وذكر المرصد أيضا أن عدد قتلى الفصائل السورية الموالية لتركيا بمعارك ليبيا ارتفع إلى 129 مقاتلا، وذلك خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.



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