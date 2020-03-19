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إندونيسيا تلغي تجمعا إسلاميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا ذكر مسؤولون إندونيسيون أمس أنه ألغي تجمع دولي للمسلمين في جزيرة سولايسي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد ربط تجمع مماثل لجماعة التبليغ في ماليزيا أواخر فبراير بأكثر من 500 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، من بينهم ثلاثة إندونيسيين. وقال المتحدث الرئاسي فجر الرحمن إنه ألغي تجمع جماعة التبليغ رسميا، وأرسلت الحكومة المحلية رسالة إلى المنظمين تطالبهم فيها بإلغاء الحدث، لكن تم تجاهل الطلب.



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