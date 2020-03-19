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164 برنامجا تدريبيا عن بعد تقدمها منصة «دروب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تقدم المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 164 برنامجا وجلسة تدريبية عن بعد، في عدد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة، وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa. وتعمل المنصة على تطوير مهارات المستفيدين في مختلف المجالات، مثل اللغة الإنجليزية والتقنية وعلوم الحاسب الآلي ومهارات التواصل وخدمة العملاء والقيادة والإدارة، كما تقدم برامج تدريبية متخصصة في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وفي التخصصات المطلوبة في سوق العمل، كأمن المعلومات وتحليل البيانات والتسويق والإدارة المالية وإدارة الأعمال والمشاريع والفعاليات، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بعد بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ديسمبر 2014م حتى مارس الحالي، نحو 1.8 مليون مستفيد ومستفيدة.