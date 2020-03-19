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مصانع ومستودعات شركاء «مدن» في قطاعي الأدوية والغذاء جاهزة لتلبية الطلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس خالد السالم، جاهزية مصانع ومستودعات شركاء «مدن» في قطاعي الأدوية والغذاء، لتلبية الطلب مع صعود موجة فيروس كورونا «كوفيد - 19» محليا وعالميا، منوها بعملهم الدؤوب وجهودهم في رفد السوق المحلي بالسلع الاستراتيجية الرئيسة.

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جاء ذلك خلال جولته في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، حيث وقف على سير العمل في مصنعين للأدوية والأغذية في منطقة القصيم، واطمأن على جاهزية واستعدادات المصنعين لتلبية الاحتياجات الدوائية والغذائية، ومدى مواكبتهما لمتطلبات المرحلة الحالية في ضوء جهود المنظومة الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي لتجاوز آثار كورونا.

كما زار السالم مستودعات في سدير، واطلع على حجم مخزوناتها من المستحضرات والأجهزة الطبية والتموين الغذائي الطبي. وتفقد مصنع سبيماكو في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم الذي يقع على مساحة 150 ألف م²، وينتج 340 صنفا من المنتجات الدوائية، ويضم 14000 منصة متنقلة، و514 صندوق تخزين آلي بالساعة، فيما تغطي منتجات «سبيماكو» 12 مجموعة علاجية.ط، إذ تعمل الشركة منذ تأسيسها على زيادة منتجاتها بما يتناسب مع حاجة سوق الدواء السعودي، لتنتقل من 6 أصناف كباكورة إنتاج إلى 340 صنفا، وعملت «سبيماكو» على تشغيل مصانعها بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتلبية احتياج السوق من الأدوية التي تنتجها، والتي تشمل معظم المجموعات العلاجية، مع التزامها بتطبيق أعلى المعايير في تخزين وتتبع المنتجات لرفع مستوى مأمونية الدواء.

كما تفقد خلال جولته في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، مصنع السلمان للخبز والفطائر، وتقارب مساحته 9000 م²، ويحتوي على خطوط إنتاج عدة، منها: خط إنتاج الخبز، خط إنتاج الفطائر، وخط إنتاج الكب كيك. ويعمل المصنع بأعلى طاقة إنتاجية.