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أمانة القصيم تكثف إجراءاتها الوقائية وتقدم خدماتها للمستفيدين الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص تكثف أمانة منطقة القصيم إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي أن أمانة المنطقة وجميع بلديات المنطقة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجاء في أبرز الأعمال في هذا الاتجاه إغلاق كافة المولات والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، إضافة إلى إيقاف الأعمال في مزادات أسواق المواشي والسيارات وإيقاف تقديم الأطعمة في المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية وإغلاق الأسواق الشعبية ومناطق الألعاب في المجمعات التجارية وخارجها.

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وأكد المجلي أن خدمات وأعمال أمانة منطقة القصيم قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة أخيرا، عبر تقديم الخدمات للمستفيدين دون توقف عبر المنصات الالكترونية، إضافة إلى استمرارية سير الأعمال في المشاريع وفق الإجراءات الوقائية.

وتتخذ أمانة منطقة القصيم حزمة من التدابير الوقائية، أبرزها تكثيف جولات الإصحاح البيئي والمكافحة في الأماكن العامة وتعزيز أعمال النظافة، إضافة إلى إجراءات احترازية بمراكز التسوق الغذائية تضمن إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.

وفي الجانب التوعوي سخرت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة كافة لوحاتها الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية بالتنسيق مع وزارة الصحة في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الوضع الراهن.