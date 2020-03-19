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مزاد قصيمي مع كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة فيما كثفت قطاعات الدولة من إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار كورونا، أعادت أمانة منطقة القصيم نشاط مزادات أسواق الماشية، مبررة ذلك في تغريدة مصورة على حسابها الرسمي في تويتر، بأنه جاء بناء على تعليمات الجهات المختصة، ووفق إجراءات وقائية مكثفة تضمن المحافظة على السلامة العامة.



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