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تعليق دخول المركبات إلى مواقف المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس تعليق دخول المركبات إلى المواقف أسفل المسجد النبوي. وأوضح المتحدث الرسمي للوكالة جمعان العسيري أن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بعد مغرب أمس يأتي ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والاحتياطات التي تتخذها الوكالة لوقاية قاصدي المسجد النبوي من فيروس كورونا.



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