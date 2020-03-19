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بديل النادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (أنس الحارثي) بعد إغلاق الصالات والأندية الرياضية وقاية من انتشار فيروس كورونا، لجأ عدد من مرتادي تلك الأندية بمكة المكرمة إلى أماكن المشي التي خصصتها الأمانات لممارسة الألعاب ورفع الأثقال.



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