تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 8 حالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أهمية استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن غالبية الإصابات قادمة من الخارج، مشيرا إلى ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا، كما تم 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بكورونا في المملكة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238، قائلا: نشهد ارتفاعا عالميا بإصابات كورونا، مؤكدا ارتفاع حالات التعافي من الفيروس في السعودية إلى 8.
وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما، داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.
وحذر الدكتور العبدالعالي من تفشي الشائعات، مشددا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعيا من لديه أي أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة 937 الذي يعمل على مدار الساعة.
الحالات المصابة
238حالة مؤكدة بزيادة 67 حالة عن العدد التراكمي السابق
180حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارا للفيروس
54حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة
8حالات تعافت
230حالة معزولة صحيا وتتلقى العناية اللازمة، وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة
حالتان حرجتان وتتلقيان الرعاية المكثفة
115 من الذكور
123 من الإناث
(45عاما) متوسط أعمارهم
6أطفال
151 سعوديا
87 غير سعودي
9500حالة معزولة تراكميا
14ألف فحص مخبري
240 ألف اتصال تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص كورونا
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