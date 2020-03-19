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القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية، تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس الأول من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحثت خلاله سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما استعرضت خلال الاتصال الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.