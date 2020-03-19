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محافظ محايل يتفقد الإجراءات الاحترازية بالمستشفى العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - محايل

تفقد محافظ محايل المكلف علي الفلقي يرافقه مدير الشرطة العميد صالح اليزيدي ومدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد عسيري أمس، مستشفى المحافظة العام.

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واطمأن الفلقي خلال الجولة على جاهزية المستشفى العام للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وذلك عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

كما زار عددا من المحلات التجارية واطلع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلهم لحماية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته.

وقدم الفلقي شكره لأمير المنطقة تركي بن طلال على دعمه لأبطال الصحة ومتابعته لجميع البرامج الوقائية والخطط الاحترازية التي تنفذ في المحافظات والمراكز التابعه لها.