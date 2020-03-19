أمير نجران يستعرض تقرير مراقبة أسعار السلع والمخزون بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران
استعرض أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، تقرير مراقبة أسعار السلع، والمخزون بالمنطقة، منذ بداية تنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، والذي قدمه مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، تركي آل سليمان، خلال استقباله له بمكتبه بالإمارة أمس.
وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الأوامر الواضحة والصريحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تشدد على الأخذ والرد في كل الأمور ما لم تمس سلامة المواطن، فهي خط أحمر لا نقاش فيه.
وأشاد بما يقدمه منسوبو الفرع بالميدان من أجل المستهلك، مبينا أن جميع الموظفين المعنيين بالتعامل مع تبعات فيروس كورونا الجديد، من كل القطاعات، أثبتوا إخلاصهم بالعمل للواجب الديني ثم الوطني، لا للواجب الوظيفي.
وثمن أمير نجران المبادرات التي قدمها رجال الأعمال، في كل التخصصات، بما فيها المستشفيات الأهلية والفندقة، وإخضاع ما يملكون تحت تصرف الجهات الحكومية، معربا عن شكره وتقديره لوقفاتهم غير المستغربة مع هذه الظروف، ليبرهنوا أن القطاع الخاص هو قطاع عام في سبيل خدمة الوطن، منوها بدور المواطن مع أجهزة الدولة، وتعاونه بتقديم البلاغات أو المبادرات التطوعية، ليكون جزءا فعالا في أعمال المراقبة.
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