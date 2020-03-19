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الضمان الصحي يرفع درجة الاحترازات بحملة «خليك في البيت»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة تحت عنوان «خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك» للتعريف بخدماته الالكترونية لجميع المستفيدين من (المؤمن لهم من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك إن المجلس حريص كل الحرص على إنجاز جميع المعاملات الكترونيا دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس، مضيفا أن المجلس استثمر التقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين الصحي بما يحقق أهدافه الاستراتيجية 2020 - 2024، كما أشار إلى أن نظام «سَمْ» من أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين وأوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم الكترونيا وهاتفيا بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

خدمات نظام «سم»: